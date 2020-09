티몬, 파트너사 입점 페이지 새단장

최근 6개월간 월 매출 1억원 이상 성과 거둔 파트너사 24% 증가

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 신규 파트너사들이 티몬에 입점해 성공적인 매출을 달성할 수 있도록 돕는 '파트너사 입점 페이지'를 전면 개편해 오픈했다고 7일 밝혔다.

새로 오픈한 입점 페이지에는 티몬의 타임커머스 매장과 티비온을 활용해 큰 성과를 거둔 파트너사들의 성공사례를 비롯해 상세페이지 제작 서비스인 타임에이전시도 소개됐다. 신규 파트너사들이 티몬의 판매 환경을 한눈에 이해하고, 더 나아가 다양한 방법을 활용한 판매 전략을 수립할 수 있도록 도움을 주기 위해서다. 검색 포털에서 '티몬 파트너센터'를 검색하면 접속할 수 있다.

티몬은 파트너사 육성을 위해 지속적으로 노력해왔으며, 효과도 빠르게 나타나고 있다. 올해 3월부터 8월까지 최근 6개월간 전체 파트너사 중 매출이 발생한 파트너사 수는 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 전체 판매 딜 수도 28% 증가했다. 동시에 같은 기간 월 1억원 이상 매출을 거둔 업체 수 역시 전년 동기 대비 24% 증가한 것으로 나타났다.

이에 티몬을 찾는 신규 파트너사 역시 증가하는 추세다. 7월 한달 기준 새로 입점한 신규 업체 수는 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 많은 중소업체들이 타임커머스를 통해 판로 확대의 기회를 얻은 것으로 해석된다. 신규 업체의 매출 성과도 크다. 대표적인 예로, 지난 8월 입점한 신규업체 피앤씨랩스는 8월 18일 마스크를 판매해 10분 동안 약 2억원의 매출을 올렸다. 7월 입점한 더잭슨나인스호텔은 하루 매출 1억원의 성과를 거두기도 했다. 모두 입점한지 한 달도 안 돼 거둔 성과다.

티몬은 지난해 8월부터 실시한 '신규 파트너 판매 수수료 0% 정책'도 계속해서 운영하고 있다. 올해 8월까지 약 1년간 해당 정책으로 혜택을 받은 신규 파트너는 총 2600여곳에 이른다. 신생 업체들이 성공적으로 온라인 시장에 정착하는 것을 돕는 실질적인 지원책으로, 파트너사들의 높은 호응을 얻고 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr