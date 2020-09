휠라골프 'FRG300 프리미엄' 컬러 장갑 출시

"스타일 업, 퍼포먼스 업."

휠라골프가 'FRG300 프리미엄' 골프장갑(사진)을 출시했다. 레인보우 글로브(FILA GOLF Rainbow Glove)와 꿈의 비거리라 불리는 300야드를 결합한 이름이다. 청록과 오렌지, 그레이, 그린, 레드 등 총 5가지 컬러 구성으로 취향에 따른 선택이 가능하다. 에디오피아산 최상급 카브레타 양가죽을 사용해 내구성은 물론 부드러운 착용감까지 보장한다. 투어 선수들이 가장 선호하는 최적의 가죽 두께 0.35~0.4mm로 만들었다.

손에 착 붙는 입체 패턴의 그립감과 밀착력은 안정적인 스윙의 출발점이다. 곳곳에 에어홀 뿐만 아니라 손가락 사이에 통풍구를 만들어 라운드 시 쾌적함을 유지한다. 남성용 22~25호와 여성용 18~21호 등 총 8종류다. 휠라골프 측은 "차별화된 디자인과 기능성을 갖춘 트렌디한 장갑"이라는 자랑을 곁들였다. 공식 온라인몰과 골프용품 전문 쇼핑몰 골핑, 골프존마켓 등에서 구매할 수 있다.