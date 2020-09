[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 남부소방서는 제10호 태풍 ‘하이선’이 북상함에 따라 선제적 대응을 위한 화상회의를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 화상회의는 119재난대응단장을 비롯해 각 119안전센터 및 구조대 출동대원들이 참석한 가운데 진행됐다.

이 자리에서 ▲위험요소 사전조치 및 안전대책 강화 ▲침수우려지역 현장 점검 ▲관련기관 공조체계 구축 ▲태풍피해 예방대책 등을 구체적으로 논의했다.

소방서는 긴급 화상회의 결과를 토대로 긴급대응태세로 돌입해 태풍으로 인한 피해를 대비·대응토록 최선을 다할 방침이다.

정선모 남부소방서장은 “제10호 태풍 ‘하이선’은 많은 비와 강한 바람을 동반하며 한반도를 관통한다는 기상청 예보에 따라 큰 피해가 예상되는 만큼 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr