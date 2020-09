노숙인 106명, 서울시 밀착지원으로 '정부 긴급재난지원금' 받아

전담창구 통해 신청~수령 전과정 도와 … 주민등록증 없는 73명은 재발급 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 지난 5월부터 지급된 정부 긴급재난지원금을 신청하지 못했거나 주민등록 말소 등으로 신청에 어려움을 겪는 거리노숙인들을 밀착 지원해 106명이 추가로 지원금을 수령했다고 7일 밝혔다.

서울시에 따르면 정부 긴급재난지원금 신청 개시 이후 시와 자치구의 지속적인 홍보·안내에도 불구하고 5월 말까지 거리노숙인의 신청 비율은 36%에 그쳤다. 전국적으로 99% 이상의 가구가 수령을 완료한 것과 비교하면 현격히 저조한 수준이다.

이에 시는 7월17일부터 8월24일까지 밀착 지원대책을 가동, 서울역과 용산역, 영등포역, 시청·을지로 등 거리노숙인 밀집지역에 전담 상담창구를 운영하고 거리 곳곳을 적극적으로 찾아나서 총 298건의 신청 상담을 진행했다. 신청서 작성부터 제출, 수령까지 전 과정을 직접 도와 신청서를 제출한 136명 가운데 106명이 긴급재난지원금을 받을 수 있었다.

이 과정에서 주민등록이 말소되거나 신분증이 없어서 신청을 못했던 거리노숙인 73명은 주민등록증을 재발급받을 수 있도록 서울시가 증명사진 촬영과 수수료도 지원했다.

신청서를 제출했지만 지원금을 받지 못한 나머지 30여명은 이미 지원금을 수령했는데도 다시 신청했거나 다른 가족이 지원금을 수령한 경우, 또는 노숙인의 주민등록지에서 수령하도록 안내한 경우 등이었다.

김선순 서울시 복지정책실장은 "시와 유관기관 간 협업을 통해 거리노숙인 106명이 추가로 정부 긴급재난지원금을 받을 수 있었다"며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려움을 겪는 노숙인의 보호와 자립 지원은 물론 감염병 예방관리를 위한 마스크 지급, 보호시설 방역관리에도 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

