태풍 대비 건물 보수공사 중 용접 불똥 튄 것으로 추정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 6일 오전 11시 40분께 부산 남구 용당동 K 전기케이블 제조업체에서 불이 나 30대 직원 A씨(남)가 연기를 흡입해 병원으로 후송됐다. 4층 건물은 모두 불탔다.

부산 경찰에 따르면 물류창고 건물 2층에서 태풍에 대비해 건물 보수공사를 위해 인부 3명이 용접작업을 하던 중 화재가 발생했다.

불이 나자 소방차 30여대가 출동해 진화작업을 했고, 교통순찰차 등 경찰차량 7대가 남구 신선로 왕복 7차로 800m 구간을 전면통제했다.

경찰과 소방은 정확한 화재 원인을 조사중이다.

