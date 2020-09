정 총리 "소상공인·자영업자·저소득층 등 맞춤형 지원방안 마련"(상보)

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 6일 "청년, 특수형태 근로 종사자, 실업자 등 고용취약계층, 소상공인, 자영업자, 저소득층 등 피해가 크게 발생한 취약계층을 중심으로 사각지대 없이 맞춤형 지원방안을 마련하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 서울 삼청동 총리공관에서 열린 긴급 민생경제 종합대책 관련 고위당정협의회에서 "수혜기준을 확대하고 신규 지원방안을 추가로 마련하는 등 피해확산 최소화를 위한 노력을 연말까지 집중적으로 추진하겠다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "결정된 정책을 최대한 신속하게 집행하고 이행 상황을 철저하게 점검해 정책 효과가 확실하게 나타날 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

이어 "국민들께서 안전하고 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 민생 안정 대책을 추진하겠다"고 언급했다.

