방탄소년단 '다이너마이트' 뮤직비디오, 3억뷰 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 영어 신곡 '다이너마이트' 뮤직비디오가 공개 약 15일 만에 3억뷰를 돌파했다.

5일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 지난달 21일 유튜브에 게재된 이 뮤직비디오는 이날 오후 4시 50분께 조회수 3억건을 돌파했다.

앞서 이 뮤직비디오는 공개 24시간 동안 1억100뷰를 달성해, '24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 영상' 등 3개 부문에서 기네스 기록을 세운 바 있다.

이로써 방탄소년단은 'DNA', '작은 것들을 위한 시', '페이크 러브', '아이돌', 'MIC Drop' 리믹스, '불타오르네', '피 땀 눈물', '쩔어', '세이브 미', '낫 투데이', '상남자', '봄날'에 이어 통산 13번째 3억뷰 뮤직비디오를 보유한 한국 가수 최다 기록을 자체 경신했다.

방탄소년단은 '다이너마이트'로 미국 빌보드 최신 차트(9월 5일자)에서 '핫 100' 차트 진입과 동시에 한국 가수 최초로 1위에 올랐다. 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'과 '핫 100' 차트를 모두 석권한 한국 가수는 방탄소년단이 유일하다.

4일(현지시간) 영국 오피셜 차트가 발표한 최신 차트에 따르면 '다이너마이트'는 13위를 기록했다. 이전 순위보다 열계단 하락한 것이긴 하지만 2주째 상위권을 유지했다. '다이너마이트'는 지난주 이 차트에서 3위로 진입해 자체 최고 기록을 썼다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr