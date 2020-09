"두산, 긍정적 시각으로 바라볼 시점"

[아시아경제 고형광 기자] 대신증권은 5일 두산에 대해 "그룹이 진행하던 구조조정 작업이 마무리 단계에 진입해 두산중공업 및 그룹의 재무 리스크와 불확실성이 해소되고 있다"며 "긍정적 시각에서 바라볼 시점이 도래했다"고 밝혔다.

양지환 대신증권 연구원은 "두산그룹은 전날 두산솔루스 지분 처분, 두산의 모트롤사업부문 매각, 오너의 두산퓨얼셀 지분 두산중공업으로의 무상증여, 두산중공업의 대규모 유상증자를 발표했다"며 "발표된 것 이외에도 클럽모우CC 매각, 두산타워 매각이 마무리 단계에 있고, 연말까지 두산인프라코어 매각이 완료될 경우 두산그룹의 구조조정은 마무리 될 것으로 보인다"고 판단했다.

양 연구원은 "두산은 모트롤BG를 물적분할을 통해 ㈜모트롤을 설립하고, 모트롤의 지분 100%를 4530억원에 처분하기로 결정했다"며 "두산은 두산솔루스와 모트롤 지분 처분을 통해 약 6900억원을 확보할 예정이고 두산타워의 매각이 완료될 경우 약 1조1000억원 수준의 자금을 확보할 것으로 추정된다"고 설명했다.

그는 이어 "확보한 자금은 두산중공업의 유상증자에 약 5800억원 참여하고, 나머지 자금은 차입금 상환에 활용할 것으로 예상되는데 지분 매각, 유증참여 그리고 차입금 상환이 마무리되면 두산의 순차입금은 약 9000억원 수준으로 감소할 것으로 추정된다"며 "두산중공업의 재무 리스크 상당부분 해소될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

아울러 양 연구원은 "두산중공업은 유상증자 및 두산퓨얼셀 지분 수증, 그리고 클럽모우 CC매각을 통해 현금 약 1조4000억~1조5000억원과 퓨얼셀 지분 17.77%(5744억원) 확보했다"며 "두산인프라코어의 지분 매각이 성공리에 마무리 될 경우 총 3조원 이상의 자본확충 효과를 기대할 수 있다"고 설명했다.

