프랑스 일 신규 확진자 9000명 육박…유럽 다시 확산세

[아시아경제 이승진 기자] 프랑스의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자 수가 약 9000명에 달하며 사상 최대를 기록했다.

프랑스 보건부는 4일(현지시간) 코로나19 확진자가 지난 24시간 사이 8975명 증가해 총 30만9156명으로 집계됐다고 밝혔다.

이날 신규 확진자 수는 코로나19 바이러스 확산 이후 최대로 지금까지 프랑스에서 가장 많은 코로나19 신규 확진자가 나왔던 때는 3월31일로 7587명이 양성 판정을 받았다.

프랑스는 지난 3월부터 약 두 달 간 봉쇄령을 내려 코로나19를 어느 정도 통제하는 듯 보였으나 여름 휴가철을 거치면서 확산세가 다시 가팔라져다.

신규 확진자는 7월 말부터 1000명 넘게 나오기 시작해 8월에는 2000∼5000명 사이를 오갔고 이달 들어 2일 7017명, 3일 7157명이 새로 양성 판정을 받았다.

이웃 나라 영국과 스페인에서도 연일 코로나19 신규 확진자가 늘어나는 추세다. 영국은 이날 신규 확진자 1940명이 발생했다고 보고했는데 이는 5월 24일의 2179명 이후 최다 기록이다.

스페인에서는 이달 1일부터 이날까지 신규 확진자가 2731명, 3663명, 3607명, 4503명으로 꾸준히 늘었다. 독일은 지난달 30일 신규 확진자 수 470명을 기록한 뒤 같은 달 31일 1497명으로 급증해 이달 4일까지 1000명대 신규 확진자가 발생했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr