홍준표 "좌파 정권 패악 최초로 굴복시킨 주인공은 의료진"

[아시아경제 김슬기 기자] 더불어민주당과 대한의사협회(의협)가 의과대학 정원 확대 등 정부 정책과 관련 법안을 모든 가능성을 열어놓고 재논의하기로 한 가운데 홍준표 무소속 의원은 5일 "문재인 정권 출범 후 좌파 정권의 패악을 최초로 굴복시킨 것은 야당이 아닌 바로 여러분(의료진)이다"라고 했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "나는 여론의 역풍에도 불구하고 의료진 파업을 처음부터 옳다고 보고 적극 지지했던 사람"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "의협 회장단과 정부·여당의 합의를 파기하고 다시 거리에 나가야 한다는 주장도 일리가 있지만, 지금은 의료계가 하나로 뭉칠 때라고 본다"라며 "일단 합의된 안이 지켜지지 않을 때 그때는 대대적으로 대정부 투쟁을 해도 늦지 않다"고 했다.

이어 "한 번에 모든 것을 다 얻을 수 없고 상대방을 완벽하게 굴복시킬 수도 없는 것이 세상사다"라며 "여러분이 아니었으면 의료 개악이 지난번 부동산 정책 개악처럼 일방적으로 국회를 통과했을 것이다. 모두 하나로 뭉쳐 의료개악을 저지하자. 저도 계속 여러분을 지지하겠다"라고 덧붙였다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr