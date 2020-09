[아시아경제 김봉주 인턴기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 일상을 공유했다.

한혜진은 4일 자신의 인스타그램에 "두 시간 걷고 스무디 한 잔"이라는 글귀와 함께 사진 여러 장을 올렸다.

사진에는 트레이닝복을 입고 반사경 앞에서 사진을 찍고 있는 한혜진의 모습이 담겼다.

군살 없는 몸매를 유지하기 위한 노력이 엿보인다.

해당 글을 본 누리꾼들은 "저도 방금 한강 워킹하고 왔어요", "자기관리 끝판왕 존경합니다", "자극받고 저도 운동하려고요" 등의 반응을 보였다.

한편, 한혜진은 MBC '나 혼자 산다'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr