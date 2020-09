속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시는 4일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 신규로 파악한 서울 발생 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 55명이라고 밝혔다.

서울 발생 코로나19 확진자 누계는 4천256명으로 늘었다.

