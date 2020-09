[아시아경제 오주연 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 45,250 전일대비 1,000 등락률 -2.16% 거래량 95,953 전일가 46,250 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 [장마감 분석] 외국인·기관 순매매 비중 높은 종목[e공시 눈에 띄네]코스피-20일㈜두산, 신한금융지주에 네오플럭스 판다…매각 가격 730억원 close 은 유압기기 제조·판매사업 및 방산사업을 영위하는 모트롤BG 사업부문을 물적분할 방법으로 분할해 분할신설회사를 설립한다고 4일 공시했다. 분할회사는 존속해 분할대상 사업부문 이외의 사업부문 및 분할신설회사 주식의 보유를 통한 투자사업부문을 영위하게 된다. 두산은 재무구조 개선을 위해 분할 완료 후 보유하게 되는 분할신설회사의 지분 전부를 매도할 예정이다.

