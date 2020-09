한·러, 수교 30년 만에 교역액 및 관광객 25배 ↑

"코로나19 대응, 무역분쟁 대비 신뢰 구축 등 새 협력 강화해야"

[아시아경제 황윤주 기자] 올해로 한국과 러시아가 수교한 지 30년 만에 교역액과 관광객이 25배 증가한 것으로 나타났다. 지금까지 이어진 양국의 교류를 기반으로 신뢰 구축 강화, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 전략 등 새로운 협력 방안이 필요하다는 분석이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원 7일 발표한 '한-러 수교 30주년, 경제협력 평가와 전망'에 따르면 한국과 러시아간 교역은 구소련 시절인 1990년 8억8880만 달러에 불과했으나 2019년에는 223억4064만 달러로 급증했다. 1990년 3만 명 수준이었던 상호 관광객 수도 수교와 2014년 비자 면제협정을 계기로 급격히 늘어 2019년에는 역대 최고치인 77만명을 기록했다.

우리 기업의 적극적인 러시아 진출로 한국 브랜드에 대한 러시아인들의 선호도 높아지고 있다. 삼성전자가 2019년 러시아 휴대폰 시장 1위, 현대차그룹과 LG전자가 각각 자동차와 가전제품 시장에서 시장점유율 2위를 차지하며 큰 인기를 끌고 있다.

보고서는 "러시아는 극동·시베리아 개발과 아시아태평양 지역과의 협력을 희망하고 한국은 안정적인 에너지 자원 확보와 유라시아 시장 진출을 희망하고 있어 상호 이해관계가 일치한다"며 "가스 파이프라인 건설, 전력망 구축, 철도 연결 등 에너지·물류 사업이 현실화될 경우 상호 윈-윈하는 경제 효과를 창출할 것"이라고 말했다.

그러나 보고서는 "자원 수출에 의존하는 러시아 경제 특성상 한-러 교역이 원자재 가격, 서방의 제재 등 대외 환경 변화에 따라 변동성이 큰 점, 2009년 이후 꾸준한 우리나라의 대러시아 무역수지 적자, 러시아의 중국 수입 급증 등 위기요인도 있다"면서 "향후 서방의 대북·대러 제재, 미-중 무역 분쟁과 이에 따른 중-러 관계 강화 등 복잡한 이해관계가 변수로 작용할 전망으로, 러시아 정부의 수입 대체산업 육성책, 코로나19로 인한 2분기 경제 급하강 등도 면밀하게 점검해야 한다"고 조언했다.

김현수 수석연구원은 "양국 경제협력 확대를 위해서는 한-유라시아경제연합(EAEU) 자유무역협정(FTA), 한-러 서비스·투자 FTA 등 통상 협력 추진과 제조생산 현지화를 통한 우리 기업의 경쟁력 개선이 필요하다"며 "청년, 기업인, 학술인 간 교류의 장을 넓혀 협력의 초석이 되도록 하고, 신뢰와 파트너쉽을 바탕으로 양국이 당면한 대내외 리스크를 극복해 나가야 한다"고 강조했다.

