로지텍, 이마트 일산 킨텍스점에 플래그십 스토어 오픈

체험형 매장으로 꾸며

오픈 기념 할인·증정 이벤트

[아시아경제 한진주 기자] 로지텍이 이마트 일산 킨텍스점에 로지텍 플래그십 스토어를 오픈했다고 4일 밝혔다.

로지텍 플래그십 킨텍스점은 하남 스타필드점에 이은 두 번째 플래그십 매장이다. MZ세대들이 자신들의 라이프스타일에 맞춰 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있도록 다양한 체험존과 전시존 등의 공간을 마련했다.

매장은 ▲고성능 MX라인 ‘프리미엄 존’ ▲다양한 라이프스타일을 체험할 수 있는 ‘멀티 디(Multi D) 존’ ▲애플 주변기기를 모은 ‘애플 존’ ▲웹캠과 블루 마이크로폰 등을 체험할 수 있는 ‘1인 미디어 존’ ▲게이밍 헤드셋·기어를 모은 ‘게이밍 존’ 등으로 구성됐다.

로지텍은 플래그십 스토어 오픈 기념으로 G413, 슬림 폴리오, 블루 마이크로폰의 스노우볼 아이스 할인 행사 및 사은품 증정 이벤트를 진행할 예정이다.

사회적 거리두기 강화에 따라 감염병 예방을 위한 매장 내 방역 조치를 철저히 시행하고, 모든 매장 입장 고객에게 마스크 착용 의무 및 체온 측정·손 소독을 필수로 진행할 예정이다.

윤재영 로지텍코리아 지사장은 “로지텍 플래그십 스토어 킨텍스점은 다양한 라이프스타일을 경험하고 구매할 수 있는 체험형 매장”이라며 “다양한 라이프스타일을 향유하는 MZ세대에게 특화된 플래그십 매장을 통해 소비자들에게 적극적으로 다가가겠다”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr