[속보] "이익단체인 의사단체 요구 들어줬다" 보건의료노조 반발

속보[아시아경제 허미담 기자] 전국보건의료산업노동조합(보건의료노조)은 4일 청와대 앞 분수대에서 기자회견을 열어 정부·여당과 대한의사협회(의협)가 밀실 협의 끝에 공공의료 개혁을 포기했다고 강력히 규탄했다.

보건의료노조는 "시민의 건강과 안전에 직결된 공공의료 정책을 논의하며 시민을 배제하고 이익단체인 의사단체의 요구를 들어줬다"고 정부를 비판했다.

그러면서 "그동안 정부가 민간 중심의 의료시스템을 방조하면서 의사들을 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기에도 당당히 파업하고 어떤 협상안을 내밀어도 물러서지 않는 집단으로 만들었다"고 지적했다.

또 "의사단체가 시민의 안전을 내려놓고 자신들의 기득권을 위해 집단휴진을 이어간 비윤리적 행위도 모자라 의료 공공성 논의까지 좌초시켰다"고 의료계를 규탄했다.

아울러 "공공의료 강화 없이 감염병을 성공적으로 방역하고 지역 간 의료 불평등을 해소하는 건 불가능하다"고 강조했다.

