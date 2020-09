신협 "지역경제 활성화 위해 총 3100만원 규모 경품·캐시백"

[아시아경제 김민영 기자]신협중앙는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 침체된 지역경제 활성화를 위해 총 3100만원 규모의 '어부바 토닥토닥 체크카드 이벤트'를 5일부터 10월15일까지 진행한다고 4일 밝혔다.

신협은 이벤트를 통한 소비 촉진으로 소상공인에게 경제적 보탬을, 소비자들 에게는 다양한 혜택을 제공해 코로나19 위기극복에 도움이 되고자 기획했다.

소비자의 눈높이에 맞춰 ▲연령대별 이벤트 ▲지방세 납부 캐시백 이벤트 ▲연령대별+지방세 통합 이벤트 등 총 3가지로 진행되며, 제공되는 경품의 제세공과금은 모두 신협이 부담한다.

연령대별 이벤트는 해당 기간 중 누적 결제금액이 50만원 이상인 개인회원을 대상으로 ▲30세 미만 ▲30세 이상~50세 미만 ▲50세 이상의 세 그룹으로 구분해 추첨한다. 연령대별 78명씩 최대 234명을 추첨하고, 당첨자에게는 전동킥보드, 트롬건조기, LG TV 등 총 1440만원 상당의 경품이 제공된다.

지방세 납부 이벤트는 금액에 상관없이 단 1원이라도 신협 체크카드로 지방세(도세, 시군세·재산세)를 납부한 개인 및 법인회원을 대상으로 최대 200명을 추첨해 1인당 5만원씩 총 1000만원의 캐시백을 지급한다.

연령대별 및 지방세 이벤트 통합 이벤트는 체크카드 이용 금액 및 지방세 납부 금액의 합계가 150만원 이상인 사용자 중 6명을 추첨해 스타일러, 무선청소기, 명품 지갑 등 총 640만원 상당의 경품을 지급한다.

이벤트는 해당 기간 내 신협 체크카드로 결제 또는 지방세를 납부할 경우 자동으로 응모되며 중복 당첨도 가능하다. 당첨자 발표는 11월 중순 신협홈페이지 및 개별통보 예정이다.

