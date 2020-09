[아시아경제 김흥순 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 250 등락률 -1.79% 거래량 855,535 전일가 14,000 2020.09.04 13:11 장중(20분지연) 관련기사 파라다이스시티 중식당 근무자 코로나19 확진2분기 줄줄이 적자…카지노株 '깊은 한숨'파라다이스, 카지노 테마 상승세에 2.52% ↑ close 시티는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 오는 9일 오후 1시까지 호텔·리조트 부문 휴장에 들어간다고 4일 밝혔다. 또 2명의 확진 직원이 발생한 외국인 전용 카지노는 무기한 휴장한다.

앞서 파라다이스시티는 지난 1일 중식당 직원 1명이 최초 확진 판정을 받은 데 이어 이날까지 총 6명의 직원이 확진자로 판명됐다.

파라다이스시티는 "방역 당국의 역학조사 결과 고객 밀접 접촉자는 없는 것으로 확인됐다"며 "고객과 직원, 지역주민의 안전을 위한 선제적 조치로 방역 당국과 협의로 영업장을 휴장하고 검사 범위를 확대할 방침"이라고 설명했다.

