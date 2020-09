[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 서울의료원의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 의료진을 응원하기 위해 안마의자를 기증했다고 4일 밝혔다.

바디프랜드는 코로나19 전담병원으로 지정된 서울의료원의 의료진 피로회복과 스트레스 관리를 위해 지난달 28일 병원 내 휴게 공간에 안마의자를 설치했다. 설치된 안마의자는 바디프랜드 베스트셀러 모델인 '파라오Ⅱ', '팰리스Ⅱ', '팬텀Ⅱ' 등 6대다. 안마의자로 꾸며진 휴게 공간은 의사, 간호사 등 1700여명 서울의료원 의료진과 임직원이 이용하게 된다.

이번 기증에는 지난 6월 바디프랜드가 펼친 '세이브 코리아 캠페인'으로 조성된 기부금도 비용으로 사용됐다. 바디프랜드 관계자는 "안마의자 기증이 코로나19 극복의 최전선에 있는 의료진에 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

