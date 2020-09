[종합]文 '편 가르기' 논란 여야 설전…與 "감사 표현 왜곡" vs 野 "삼류 대통령 되려나"

문재인 대통령 '간호사 격려 메시지' 논란 과열

민주당 "위로 메시지 왜곡하지 말라"

국민의힘 "굳이 의사 파업 시기에 격려? 갈라치기 의도"

[아시아경제 한승곤·김연주 기자] 문재인 대통령이 의사 집단 휴진과 파업 사태 속에 간호사를 격려하는 글을 올려 '편 가르기' 논란에 휩싸인 가운데 이를 두고 여야 간 설전이 이어지고 있다.

앞서 문재인 대통령은 지난 2일 페이스북에 올린 글에서 "의사들이 떠난 의료현장을 지키고 있는 간호사들을 위로하며 헌신과 노고에 깊은 감사와 존경을 드린다"며 "장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이니 얼마나 힘들고 어렵겠나"라고 했다.

이어 "진료 공백으로 환자들의 불편이 커지면서 비난과 폭언도 감당해야 하는 상황"이라며 "지난 폭염 시기, 옥외 선별진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 소식이 국민들의 마음을 울렸다. 의료진이라고 표현됐지만, 대부분이 간호사들이었다는 사실을 국민들이 잘 알고 있다"고 덧붙였다.

이를 두고 야당에선 의대 정원 확대 등 정부의 의료정책에 반발해 집단휴진을 이어가고 있는 의사들을 비판하기 위해 간호사들을 격려하는 글을 올린 게 아니냐고 지적했다. 문 대통령이 의료진 사이를 '편 가르기' 하고 있다는 비판이다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김 교수는 3일 페이스북에 "명분은 간호사 격려지만 실제로는 파업 중인 의사와 현장 지키는 간호사를 이간질하기 때문에 욕먹는 것"이라며 "격려가 아니라 편 가르기라는 건 대통령 페북에 달린 수만 개의 댓글이 입증한다"고 강조했다.

김 교수는 "대통령의 간호사 격려가 순수한 의도였다면, 이미 오래전에, 의사 파업 이전에 감사하거나 의사 파업이 정리된 이후 감사 표시를 했어야 한다"며 "대통령이 '전시에 전장 이탈행위'라고 수차례 의사 파업을 강력히 비난한 상황에서, 간호사를 격려하면 누가 봐도 의사는 나쁘고 간호사는 훌륭하다는 편 가르기가 분명하다"고 지적했다.

하태경 국민의힘 의원도 이날 페이스북에 "코로나19 시기 통합 대신 의사와 간호사 이간질을 택한 문 대통령, 삼류 대통령이 되고 싶나"라고 강하게 비판했다.

같은 당 국민의힘 의원 역시 "의사와 간호사를 갈라치기 하는 대통령의 메시지가 많은 국민을 경악시켰다"며 "갈라치기라는 낯선 단어는 이 정부 들어 가장 흔한 유행어가 됐다"고 지적했다.

반면, 여당에서는 코로나19 사태 속 일선에 있는 간호사들을 격려하는 메시지가 '편 가르기'로 왜곡됐다며 문 대통령을 옹호하고 나섰다.

고민정 더불어민주당 의원은 3일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "대통령이 간호사들에게 보낸 감사 메시지에 대해 편 가르기라며 떠들썩하다. 이렇게 볼 수도 있구나 하며 놀랐다"며 "우리 사회가 왜 이렇게 극단으로 치닫게 됐을까"라고 운을 뗐다.

그러면서 "누군가의 헌신에 대해선 고마워하고 그 고마움을 그저 문자 그대로 받아주는 게 그렇게 어려운 일일까"라고 덧붙였다.

홍익표 의원도 KBS라디오 '김경래의 최강시사'와 인터뷰에서 "명분 없는 의사들 파업으로 인해 현장에서 간호사들의 격무가 가중되고 있고 그러한 현실에 대해 위로의 메시지를 보낸 것"이라며 "그걸 굳이 갈라치기다, 의사 집단을 매도했다 등으로 표현하는 것은 적절치 않다"고 비판했다.

같은 당 정청래 의원도 "방역의 최전선에서 수고하고 있는 간호사 선생님들 참 고생이 많다고 위로하고 격려한 대통령이 무슨 잘못이 있다고 시비를 겁니까"라며 "뭘 모르거든 가만히 계세요"라고 일갈했다.

한편, 민주당과 대한의사협회(의협)는 밤샘 협의 끝에 공공의료 확충 정책과 관련한 협상을 타결했다고 4일 밝혔다. 이에 따라 의료계는 이날 오전 9시30분 합의문이 발표되는 즉시 지난달 21일부터 약 보름간 이어온 집단휴진 사태를 마무리하고 현장에 복귀할 예정이다.

협상을 주도해온 한정애 민주당 정책위의장과 최대집 의협 회장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 서명식을 가지며, 합의 내용은 의료계와의 상설 협의체 구성과 전공의 등 의료계 문제 지원 방안에 대한 논의하는 방안이 포함된 것으로 알려졌다.

