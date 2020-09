[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 이베스트투자증권 이베스트투자증권 078020 | 코스닥 증권정보 현재가 5,590 전일대비 10 등락률 +0.18% 거래량 364,289 전일가 5,580 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "증권株, 금융당국 ELS 규제 영향 크지 않을 것""동학개미 모셔라" 증권사 마케팅 열전…'박호두'부터 문화다방까지[클릭 e종목]"다나와, 온라인 개학 수혜 입을 전망" close =단기차입금 3000억원 증가

◆ 바디텍메드 바디텍메드 206640 | 코스닥 증권정보 현재가 28,350 전일대비 1,150 등락률 +4.23% 거래량 2,112,521 전일가 27,200 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 바디텍메드, 주가 2만 6600원.. 전일대비 1.14%바디텍메드, 외국인 6만 5000주 순매도… 주가 -7.38%【전문가추천】 월요일 (31일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close =83억원 규모 코로나19 항원진단키트 공급계약 체결

◆ 오상자이엘 오상자이엘 053980 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 200 등락률 +1.76% 거래량 265,776 전일가 11,350 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 오상자이엘, 부동산 104억원에 양도 계약오상자이엘, 주가 1만 2050원.. 전일대비 3.43%옥석가리기 시작된 진단키트株 close =104억 규모 토지,건물 양도 결정

◆ 아이원스 아이원스 114810 | 코스닥 증권정보 현재가 8,990 전일대비 850 등락률 +10.44% 거래량 547,135 전일가 8,140 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아이원스, 반도체 재료/부품 테마 상승세에 1.21% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일[공시+] 아이원스, 40억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 close =10억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정

◆ 이엘피 이엘피 063760 | 코스닥 증권정보 현재가 10,150 전일대비 100 등락률 +1.00% 거래량 52,443 전일가 10,050 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일5G 테마! “재이슈” 2차 수혜 유망株 TOP5수소차테마 다시 꿈틀! 매집 포착된 종목공개 close =디스플레이패널의 양측 얼라인 및 검사장치 관련 특허권 취득

◆ 크리스탈 크리스탈 083790 | 코스닥 증권정보 현재가 18,750 전일대비 700 등락률 -3.60% 거래량 1,620,789 전일가 19,450 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 나노기술로 방사선 암치료효과 높인다! 모두 암 생존율 높이자구요!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정크리스탈, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.71% close 지노믹스=코로나19 치료제 임상2상 IND 자진 철회

◆ 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 223,300 전일대비 400 등락률 +0.18% 거래량 331,407 전일가 222,900 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 알테오젠 "1000억 CPS 발행 수요조사중"코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선 close ="1000억 규모 CPS 발행 미확정”

◆ 소리바다 소리바다 053110 | 코스닥 증권정보 현재가 394 전일대비 9 등락률 +2.34% 거래량 947,312 전일가 385 2020.09.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 소리바다, 음원/음반 테마 상승세에 11.08% ↑소리바다, 코로나19로 인한 반기보고서 제출지연 제재 면제소리바다, ‘용감한형제 Music Bro’ 음원 서비스 ASP 협업 close =경영권 분쟁 소송 제기

◆ 파티게임즈 파티게임즈 194510 | 코스닥 증권정보 현재가 536 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 536 2020.09.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-29일파티게임즈, 대표이사 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일 close =상장폐지 무효확인 소송 기각...7일부터 이틀간 주권 정리매매

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr