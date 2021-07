<장 마감 후 주요 공시>

◆ 이엘피 이엘피 063760 | 코스닥 증권정보 현재가 7,700 전일대비 250 등락률 +3.36% 거래량 588,563 전일가 7,450 2021.07.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이엘피, 54억 규모 OLED 디스플레이장비 공급계약 체결KTB네트워크, 바이오·소부장·게임 투자 펀드 청산…수익률 276%이엘피, 1주당 1주 무상증자 결정 close =홍콩 Seichitech와 54억 규모 OLED 디스플레이장비 공급계약 체결

◆ 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 109,200 전일대비 2,300 등락률 -2.06% 거래량 693,419 전일가 111,500 2021.07.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여훨훨 나는 2차전지 소재株모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =제3회 및 4회차 전환사채 전환가액 7만9501원으로 조정

◆ 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 7,600 전일대비 120 등락률 +1.60% 거래량 3,408,560 전일가 7,480 2021.07.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제잠 못드는 코인거래소들…관련 중소형주 줄하락 close =231억 규모 Argonautic Ventures Spectrum 지분 99.95% 취득 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr