유튜브에서도 터졌다…BTS '다이너마이트' 기네스 등재

'24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 영상' 공인

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 정상에 오른 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 기네스 세계 기록 세 건을 추가했다.

영국 기네스 월드 레코드 측은 1일(현지시간) ‘다이너마이트’ 뮤직비디오가 ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 영상’으로 공인됐다고 전했다. 이 영상은 지난달 21일 공개돼 24시간 동안 유튜브 조회 수 1억110만 회를 기록했다. 비상한 관심에 힘입어 또 다른 세계 기록인 ‘24시간 동안 가장 많이 본 유튜브 뮤직비디오’와 ‘24시간 동안 가장 많이 본 K팝 그룹 유튜브 뮤직비디오’에도 등재됐다.

‘다이너마이트’ 뮤직비디오는 미국 청소년들의 생활상을 반영하는 데 방점이 찍혀 있다. 미국 중산층 가정에서 쉽게 볼 수 있는 벽이 기울어진 다락방 등을 배경으로 멤버들이 건전한 파티를 펼친다. 우유와 도넛, 농구장, 아이스크림 트럭 등이 알록달록하게 여러 색깔로 나타나는데 1980년대 패션이 덧입혀져 디스코 느낌이 물씬 묻어난다.

종전 세 기록의 주인은 그룹 블랙핑크다. ‘하우 유 라이크 댓(How you like that)’ 뮤직비디오가 6월 26일 공개 뒤 24시간 동안 유튜브 조회 수 8630만 회를 기록했다. 이를 가뿐히 뛰어넘은 ‘다이너마이트’ 뮤직비디오는 지난 3일까지 2억8000만 회로 선전을 이어가고 있다. 방탄소년단은 지난 6월 온라인 콘서트 ‘방방콘 더 라이브’로 ‘최다 시청자가 본 음악 콘서트 라이브 스트리밍’에 등재되는 등 기네스 세계 기록 여러 건을 보유 중이다.

기네스 월드 레코드 측은 “올해는 방탄소년단이 다양한 기록을 이뤄낸 해”라며 “‘미국 앨범 차트 1위를 기록한 최초의 K-POP 아티스트’, ‘최다 트위터 활동’ 등을 가지고 있다”고 했다.

