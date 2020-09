"다리 건너면 안 돼요!" 다리 무너지기 30초 전 인명피해 막은 주민

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 제9호 태풍 '마이삭'이 강타한 3일 강원 평창에서 다리가 무너지기 30초 전 지역주민이 황급히 차량 통행을 저지해 극적으로 인명피해를 막았다.

평창군에 따르면 이날 오전 7시28분께 진부면 하진부리 시가지와 송정리를 연결하는 송정교가 급격히 불어난 강물에 무너졌다.

이 사고는 주변 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 다리 유실 직전 지역주민이 차량 진입을 제지해 인명 피해를 면한 것으로 확인됐다.

CCTV를 보면 이 주민은 오전 7시28분25초께 다리 건너편에서 승용차가 진입하자 황급히 뛰쳐나가 손을 좌우로 흔들고, 차량에 뒤로 물러나라고 손짓했다.

다리를 절반가량 지난 승용차는 저지하는 주민을 발견하고는 비상등을 켠 뒤 급히 후진했다.

주민은 승용차가 후진하는 중에도 계속해서 물러나라고 손짓했고, 다리에 진입하려는 다른 차들의 진입도 말렸다.

이후 30초가 지난 7시28분55초께 다리 일부가 폭삭 무너졌다.

당시 박씨와 함께 차량 통제에 나섰던 홍준균(48) 송정4리 이장은 "7시쯤 박씨로부터 '큰일 났다. 다리가 이상하다, 지금 이 상태로 가면 위험할 것 같다'는 전화를 받았다"고 전했다.

박씨는 다리가 살짝 내려앉는 모습을 목격하고 7시부터 차량 통행을 막다 홍 이장에게 도움을 요청했다.

쏟아지는 빗소리 등에 묻혀 통제가 쉽지 않았지만 포기하지 않고 차량 통행을 막은 덕에 인명피해를 면할 수 있었다.

박씨는 다리 유실 이후 소방, 경찰 등과 함께 오전 9시까지 다리를 떠나지 않고 통제를 도운 것으로 전해졌다.

홍 이장은 "출근 시간대였던 데다가 다리 인근에 주거지가 밀집해 있어 박씨가 다리 균열을 발견하지 못했다면 큰일 날뻔했다"며 "박씨가 정말 많이 고생했다"고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr