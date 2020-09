속보[아시아경제 조성필 기자] 삼성 경영권 불법 승계 의혹으로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장이 정경심 동양대 교수 사건을 맡고 있는 서울중앙지법 형사25-2부(부장판사 임정엽) 심리로 재판을 받게 됐다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr