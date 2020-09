정 총리 "기후변화 적응 기술개발 및 산업육성 통해 역량 높여야"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 3일 "풍수해 예방, 농수산업 및 생태계 보호 등 기후변화 적응 관련 기술개발 및 산업육성을 통해 적응역량을 높여야 한다"고 말했다.

정 총리는 이날 서울 삼청동 총리공관에서 '기후변화, 어떻게 적응해야 하나'를 주재로 제17차 목요대화를 개최하고 "기후변화로 인한 피해를 줄이는 것과 동시에 기후변화를 '기회로 활용'하는 것이 중요하다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 또 "기후변화가 홀몸 어르신·쪽방촌 주민·야외 노동자와 같은 취약계층과 상습 침수지역·산사태 위험지역 등 취약지역 거주자분들께 더욱 큰 위험요인으로 작용할 수 있다"며 기후변화 취약계층을 위한 지원대책을 조속히 마련할 것을 당부했다.

아울러 "지난 태풍 '바비'에 이은 태풍 '마이삭'으로 인해 제주도와 남해안지역에서 큰 피해가 발생해 매우 안타깝다"며 "피해복구에 총력을 다하는 한편 앞으로 기후변화로 인해 더 빈번해지고 심각해질 수 있는 태풍피해를 최소화하기 위해 선제적으로 시설관리 및 방재역량 강화에도 최선을 다하겠다"고 언급했다.

이번 목요대화에서는 기상·기후분야 및 보건·방재분야 전문가들과 함께 최근 잇따르는 이상기후에 대응해 국민의 건강과 재산의 피해를 최소화하기 위한 방안을 논의했다.

조천호 전 국립기상과학원장의 '기후위기, 거대한 가속에서 담대한 전환으로'라는 제목의 발표로 시작한 이번 목요대화에서는 홍수·극한가뭄·폭염 등 기상이변의 실태와 원인을 살펴보고, 향후 기후변화의 영향을 예측해 봤다.

현재 추세대로 온실가스가 배출되면 기온은 더욱 가파르게 상승해 극한 기후현상도 심화될 것이며, 물 부족, 가뭄, 식량 부족, 생물 다양성 붕괴, 해수면 상승 등 우리의 생존 기반이 무너져 사회 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 전망했다.

또한 향후 수십 년간 기후변화의 영향이 잔존할 것으로 예상되므로 '적응'의 중요성을 강조하며, 집중호우 등에 대비하기 위한 방재대책, 폭염 및 신종감염병 발생에 따른 보건대책 등 부문별 대책의 강화뿐 아니라 전 국민이 함께 기후변화에 적응해 나가기 위한 인식 확산 및 교육의 필요성도 확인했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr