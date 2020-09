홈플러스, 국내 1호 마을기업 상생샾 오픈

행안부·광주시와 맞손

광주 계림점에 첫 선

[아시아경제 차민영 기자] 홈플러스가 행정안전부, 광주광역시와 손잡고 광주 계림점에 국내 1호 마을기업 상생샾을 연다고 3일 밝혔다.

마을기업 상생샾은 마을기업 제품의 안정적인 판로 개척과 마을기업 브랜드 제고를 위해 마련됐다. 상생샾은 ‘상점(shop)’과 ‘착한 소비로 상생의 가치를 한 단계 높인다(#)’는 중의적인 의미를 담은 명칭이다.

홈플러스는 고객 접근성이 뛰어난 광주 계림점 1층 몰 공간에 ‘마을기업 상생샾’ 전용 매장을 구성하는 한편, 우수 제품 발굴과 마케팅 채널을 지원해 마을기업 자체 경쟁력 강화를 돕는다는 방침이다.

국내 1호 마을기업 상생샾에서는 광주 무등산에 서식하는 ‘행운의 상징’ 수리부엉이를 모티브로 한 ‘부엉이 수공예품’, 우리나라 전통 공예 기법인 ‘칠보’의 아름다운 색채로 구현한 ‘칠보 주얼리’ 등 이색 제품을 만날 수 있다.

이외에도 광주 관내 64개 마을기업이 입점해 매실원액, 과일청, 김부각, 두부, 쿠키, 빵, 커피 등 식품과 칠보 주얼리, 도마, 그릇, 원목 소품, 실내화, 어린이 마스크, 화훼 용품 등 50여개 마을기업 제품을 선보이며 지역 고객 확보에 나선다.

홈플러스는 이달 중순 강원 원주점 2호점을 오픈하고 내년도 사업에 참여할 지자체를 선정해 마을기업 상생샾을 확대한다는 방침이다.

임일순 홈플러스 사장은 “홈플러스에서 국내 1호 마을기업 상생샾을 선보이게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 상생과 협력을 적극 실천해 지역 경제 활성화에 힘쓸 것”이라고 말했다.

한편, 마을기업 판로 지원을 위해 지난해 6월 행정안전부와 상생협약을 체결한 홈플러스는 지난해 6월 대전 유성점, 10월 경북 안동점, 올해 6월 부산 아시아드점에서 기획전 형태의 ‘상생장터’를 진행했다.

