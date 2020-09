사우디, 이스라엘-UAE 운항 항공편 영공 통과 허용키로

[아시아경제 정현진 기자] 사우디아라비아 정부가 아랍에미리트(UAE)를 오가는 모든 항공편의 영공 통과를 허용해 달라는 UAE 측의 요구를 수용하기로 했다고 2일(현지시간) 밝혔다.

그동안 사우디는 이스라엘을 국가로 인정하지 않아 이스라엘 내 공항에서 출발하거나 이스라엘로 향하는 민항기가 자국 영공을 통과하지 못하도록 했다. 하지만 지난달 13일 이스라엘과 UAE가 관계 정상화를 위한 평화협약에 합의한 뒤 같은 달 31일 이스라엘 국적기가 정부 대표단을 태우고 사우디 영공을 지나 UAE 아부다비에 처음 도착했다.

사우디가 영공 통과를 허용하기로 하면서 공식 수교가 임박한 이스라엘과 UAE의 정기 직항 노선이 곧 개설될 것으로 보인다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "또 다른 엄청난 돌파구가 생겨날 것"이라며 "이스라엘 비행기가 UAE의 아부다비, 두바이로 직접 운항할 수 있을 것"이라고 말했다.

