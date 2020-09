"코로나 집단감염 책임"…김범석 대표 등 쿠팡 관계자 9명 고발

[아시아경제 이정윤 기자] 쿠팡 부천물류센터에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염 피해자들이 김범석 쿠팡 대표를 비롯한 책임자들을 검찰에 고발했다.

쿠팡발 코로나19 피해자모임·피해자 지원대책위원회 등은 2일 "쿠팡 부천신선물류센터에서 코로나19 감염이 발생한지 100일이 지났고 피해자모임은 쿠팡에게 사과와 피해지원 대책마련을 매일같이 요구해왔지만 묵묵부답이었다"면서 김 대표 등 쿠팡과 쿠팡풀필먼트서비스 관계자 9명을 산업안전보건법 위반과 감염병예방법 위반, 업무상과실치상 등 혐의로 서울동부지검에 고발했다고 밝혔다.

쿠팡 부천물류센터에서는 지난 5월 23일 코로나19 확진자가 처음 발생했고 누적 확진자가 150명이 넘는다. 권영국 피해자 지원대책위원회 대표는 "쿠팡 부천신선물류센터에서 근무하던 대부분 종사자들은 최초 코로나19 확진자 발생에 관한 정보를 제공받지 못한 채 무방비 상태로 근무했고 이로 인해 152명이 코로나19에 감염되는 대형재난으로 이어졌다"며 "저온물류센터는 환기가 이뤄지기 어려운 밀폐된 공간이라 바이러스 전파 가능성이 매우 높다"고 말했다.

이어 "그럼에도 쿠팡은 밀집 근무와 밀폐된 공간 등에 대한 근본적인 재발방지 대책 없이 업무를 재개했고 감염사태에 대해서는 침묵하고 있다"면서 "회사의 방역 잘못으로 감염자가 집단으로 발생하고 코로나 확진자로 판정된 근무자에게 산재가 승인되었음에도 쿠팡은 피해자들에게 사과 한마디 없다"고 주장했다.

