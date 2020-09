[특징주] 컴투스, 서머너즈워 활용 신작 성공 기대감에 '상승'

[아시아경제 이민지 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 121,300 전일대비 7,100 등락률 +6.22% 거래량 77,113 전일가 114,200 2020.09.02 09:31 장중(20분지연) 관련기사 컴투스, Z세대 콘텐츠 기업 '클레버이앤엠' 투자[달겜스] "진짜 물고기 생생함 위해 비늘 하나하나 손으로 그렸죠"컴투스, 2분기 영업이익 380억4400만원…전년동기대비 18%↑ close 가 서머너즈워 매출 상승과 신작 성공 기대감이 맞물리면서 급등세를 보이고 있다.

2일 오전 9시 30분 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 121,300 전일대비 7,100 등락률 +6.22% 거래량 77,113 전일가 114,200 2020.09.02 09:31 장중(20분지연) 관련기사 컴투스, Z세대 콘텐츠 기업 '클레버이앤엠' 투자[달겜스] "진짜 물고기 생생함 위해 비늘 하나하나 손으로 그렸죠"컴투스, 2분기 영업이익 380억4400만원…전년동기대비 18%↑ close 는 코스닥시장에서 전 장보다 6.13% 오른 12만1200원에 거래됐다. 하반기 서머너즈워 매출이 역대 최고치를 찍을 수 있다는 전망과, 신작게임 ‘백년전쟁’과 ‘크로니클’의 성공 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

김진구 KTB투자증권 연구원은 “백년전쟁 및 크로니클에 서머너즈워 게임 밸런스 최적화가 탑재되면서 신작 성공 기대감이 높아지고 있다”며 “서머너즈워 제품수명주기(PLC) 장기화와 웹툰 웹소설을 상회하는 높은 IP가치도 긍정적”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr