김종민 "조국흑서 100권 내도 40%는 조국 편" 진중권 "이러니 민주당 망조"

김종민 "40%는 '조국 린치'라고 생각…답답한 노릇"

진중권 "그렇다면 60%는?…조국에 대한 사회적 평가 끝나"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 1일 베스트셀러 1위를 기록한 '조국 흑서(한번도 경험해보지 못한 나라)'를 두고 "100권을 내도 여론 40%는 '조국 린치'라 생각한다"고 말한 김종민 더불어민주당 의원을 향해 "이런 이가 당의 최고위원을 하고 있으니 민주당에 망조가 든 것"이라고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(김 의원의) 말을 뒤집으면 곧 여론의 60%는 조국 린치가 아니라고 믿는다는 얘기"라면서 이같이 말했다.

앞서 김종민 의원은 이날 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'와 인터뷰에서 "답답한 노릇이다. 건국 이래 어떤 한 개인에 대해서 그렇게 수많은 언론의 공격이 있었던 사례는 없었다"며 "이미 지난 1년 동안 나온 모든 기사가 다 흑서 역할을 하고 있는데, 거기에 (책을 내) 뭘 한 수를 더 하나. 한강 물에다가 물 한 바가지 얹어놓는 것"이라고 지적한 바 있다.

김 의원은 "흑서든 적서든 조국에 대한 심판은 이미 그렇게 했는데도 40%는 '굳건하게 못 믿겠다 부당한 공격이다'(라고 생각한다)"며 "흑서를 100권 낸다 해도 바뀌지 않는다. 40%는 문제 있다고 보는 거고 '린치당한 거다'라고 보는 것"이라고 주장했다.

이에 진 전 교수는 "여론 40%가 조국 린치라고 생각한다는 말도 과장"이라며 "그래도 그 40%만 믿고 계속 막 나가겠다는 굳은 의지를 표명한 셈인데 자기를 최고위원 만들어준 친문·조빠(문재인 대통령, 조국 전 법무부 장관 지지자)들에 대한 애프터 서비스"라고 일침을 가했다.

그러면서 "조국에 대한 사회적 평가는 여론에 밀려 장관직에서 물러날 때 이미 끝난 것"이라며 "(그런데도) 집착하는 것은 '조국'이 필요해서가 아니라, 40%의 콘크리트를 유지하는 데에 지지자들을 서초동으로 불러냈던 그 허구의 '서사'가 아직 필요해서 그러는 것"이라고 지적했다.

한편, 진 전 교수 등 반(反) 조국 진영 인사들이 공동 집필한 '한 번도 경험해보지 못한 나라'는 지난달 26일 출간 하루 만에 주요 인터넷서점에서 판매량 1위에 올랐다.

이 책은 앞서 조국 지지층이 발간한 '조국 백서'에 반하는 내용으로 이른바 '조국 흑서'라고 불린다. 해당 책은 인터넷 교보문고와 예스24, 알라딘, 인터파크 등 4대 인터넷서점에서 도서 종합 부문에서 일간 판매량 1위를 기록했으며, 출판사 측은 초판 5000부가 모두 소진됐다고 밝혔다.

