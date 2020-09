광주 경찰서장 늦은밤 술자리…아르바이트생 성추행까지

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 최근 코로나 집단감염이 발생한 광주광역시에서 한 경찰서장이 늦은 밤 술판을 벌였을 뿐 아니라 아르바이트생을 성추행하고도 뻔뻔한 태도를 보여 누리꾼들의 분노를 사고 있다.

1일 SBS는 광주광역시에서 방역 관리의 한 축을 맡은 현직 경찰서장이 술판을 벌이며 성추행까지 일삼았다고 보도했다.

SBS에 따르면, 지난달 21일 밤 10시20분께 광산경찰서장이 지인들과 술자리를 시작했다.

일반음식점으로 등록돼 접객 행위를 강요하면 안 되는 곳에서 서장은 20~30대 여성 아르바이트생에게 착석이나 술 권유를 하는 듯한 몸짓을 이어갔다.

SBS 영상에는 단추가 모두 풀린 카라티를 입은 서장이 여성을 힘으로 끌어당긴 뒤 여러 신체 부위에 손을 대는 모습, 또 다른 여성에게 팔을 붙잡고 손을 끌어당겨 술을 권유하는 모습이 담겼다.

술자리가 이어진 57분 동안 서장은 가게에서 일하던 아르바이트생 4명 중 3명에게 신체접촉을 했다.

신체접촉을 당한 한 아르바이트생은 "'옆에 앉는 곳이 아니다. 착석하고 그런 곳이 아니다'라고 말했는데 괜찮다는 식으로 팔을 잡아서 자기 옆에 앉혔다"라며 당시 상황을 설명했다.

또 다른 아르바이트생은 "(서장이) '자기 옆에 딱 붙어있어야 한다'고 말씀하셨다"며 "좀 심하셔서 상당히 (기분이) 안 좋았다"고 말했다.

술자리에서 청구된 비용은 23만 원 안팎인데 서장은 돈을 내지 않고 동석자 1명이 비용 전부를 계산했다.

서장은 해당 술자리에서 부적절한 신체접촉을 벌인 건 인정하지만 의도를 가지고 행동한 것은 아니며 당사자에게 사과하겠다는 입장이다.

또 서장은 술값을 내지 않은 게 맞지만, 당시 술값을 대신 낸 동석자에게 자기 몫의 돈을 돌려주겠다고 밝혔다.

