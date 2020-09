민주당, 의협 만나 “제로 상태에서 논의할 수 있다” 원점 재검토 시사

[아시아경제 전진영 기자] 한정애 더불어민주당 정책위의장과 최대집 대한의사협회(의협) 회장이 1일 오후 비공개 회동을 갖고 의료계 집단휴진(파업) 타개책에 대해 논의했다. 의료계는 정부가 의대 정원 확대, 공공의대 설립 등의 정책을 철회하고 원점에서 재논의 하겠다는 내용을 명문화할 것을 복귀 조건으로 내세우고 있다.

이날 면담이 끝나고 한 정책위의장은 기자들과 만나 “완전히 제로의 상태에서 논의할 수 있다는 점을 이야기 드렸다”며 원점 재검토를 시사했다.

한 정책위의장은 “국회 내 특위나 협의체를 꾸려서 어떤 방식으로 (의료) 지역 불균형을 해소하고 필수 의료를 강화하는 방법이나 공공의료를 확대하는 방안을 열린 상태에서 논의할 수 있다고 최 회장에게 설명해 드렸다”고 말했다.

그는 “의료단체 모든 결단과 결정은 의협 회장이 하는 거라 최 회장이 이 상황을 책임지고 정리하겠다고 했고, 최 회장도 젊은 청년 의사들이 다치는 것을 원치 않는다고 했다”고 강조했다.

그러면서 “이는 입법적으로 해결할 부분이라서 정부 협의보다는 입법부, 또는 당과 이야기하는 게 맞단 말씀을 드렸고, 이와 관련해서는 회장도 동의했다”고 덧붙였다.

최 회장은 “원점 재검토 하겠다는 입장이 어느 정도 수용이 된다고 생각하느냐”는 취재진의 질문에 “저희가 주장하는 것이 철회와 원점 재검토 한 가지만 있는 것이 아니라 공공의대, 첩약 급여화, 비대면 진료 등 여러 문제의 층위가 달라 복잡한 상황”이라고 답했다.

그는 “의대정원 확대, 지역 의사제, 공공의대 신설 등 발의된 법안의 철회와 원점 재검토에 대해 서로 얼마만큼 진정성을 갖고 전향적으로 이야기를 할 수 있을지 의견을 나눴다”면서도 “그 문제는 오늘 합의나 의견 일치가 이뤄진 것은 전혀 없다”고 덧붙였다.

한 정책위의장은 “국회 내 논의기구를 만들어 협의하자는 건 이견이 있을 수 없다”면서 “공감대가 형성된 부분은 최 회장이 돌아가서 여러 단체들과 논의한 다음 다시 연락을 주기로 했다”고 말했다.

최 회장은 정책 철회와 재검토 명문화에 대해선 “저희는 일관되게 철회와 원점 재논의를 주장해왔다. 어느 정도 그런 내용을 충분히 담을 수 있는 표현이 있는지 내부적으로 논의를 더 해야한다”고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr