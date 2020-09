광주 북부소방서 ‘119안전뉴스 UCC 영상 경진대회’ 일정 변경

내달 8일까지 참가 신청

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 북부소방서(서장 이원용)는 ‘제14회 청소년 119안전뉴스 UCC 영상 경진대회’ 참가 신청을 내달 8일까지 연장한다고 1일 밝혔다.

코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 3단계에 준하는 행정 명령 발령으로 초·중·고등학생의 등교가 연기됨에 따라 출전팀 구성 및 영상제작 제출의 어려움을 해소코자 추진됐다.

이에 따라, UCC 영상은 내달 12일까지 제출 가능하고 광주 자체 경진대회 일정은 내달 15일로 변경됐다.

UCC 영상은 생활주변에서 일어나는 각종 위험요소를 발굴, 해결방안을 제시하여 사고감소에 기여할 수 있는 내용으로 5분 이내 구성 작품이면 출품 가능하다.

경진대회 심사기준은 창의성 20%, 작품성 20%, 완성도 20%, 위험개선 40%이며, 모두 UCC영상 내용으로 심사한다.

심사 결과 대상을 수상한 한 개 팀의 영상은 전국대회에 광주광역시 대표로 출품하게 된다.

자세한 사항은 북부소방서 생활안전팀으로 문의하면 된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr