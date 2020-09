김병민 "4연임 제한, 정치개혁 상설기구서 구체화…법제화 추진"

"구현시키는 과정 봐달라. 후속조치 빠르게 이뤄질 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당이 1일 '국회의원 4연임 제한' 문구를 빼고 상임전국위원회에 정강·정책 개정안을 올렸다. 기존 '4연임 제한 등'의 문구가 '정치개혁을 구현하기 위한 특별기구를 제도화하는 등'으로 수정된 것.

이에 대해 정강·정책 개정 작업을 주도한 김병민 당 비상대책위원은 통화에서 "전체적인 방향에는 변화가 없다고 본다"며 "특별상설기구를 발족해 4연임 제한을 비롯한 정치개혁 과제를 구체화시키고, 법제화에 나설 것"이라고 밝혔다.

그는 "법제화시키는 과정이 '4연임 제한'을 논의했던 취지"라며 "실제로 의원들의 발의도 있을 것이고, 이를 끌고 나가는 과정이 있을 것"이라고 말했다. 김 위원은 "4연임 제한 하나만 정강정책에 넣기 보다는 관련된 기득권 내려놓기, 정치개혁 과제들이 많다"며 "이런 내용들까지도 실현할 수 있는 강력한 안을 집어넣어 실행하기로 한 것"이라고 설명했다.

그는 일각에서 정강정책 후퇴 지적이 나오는데 대해선 "법제화시키고 앞으로 구현시키는 과정이 중요한 것"이라며 "후속조치가 빠르게 이뤄질 것"이라고 말했다.

통합당은 이와 함께 새 정강정책에 담긴 'KBS 수신료 분리징수' 문구는 'KBS 수신료 강제 통합징수 폐지'로 표현을 수정했다. 기초·광역의원 통폐합은 '지방자치제도의 전면 개혁에 앞장선다'는 포괄적인 문구로 바꿨다. 김 위원은 "통폐합 말고도 지방자치 개편에 대한 여러 아이디어가 제시됐다"며 "개혁 과제가 통폐합으로 한정돼보일 수 있어 조정됐다"고 설명했다.

이 같은 내용을 담은 새 정강정책안은 1일 상임전국위원회, 2일 전국위를 거쳐 최종 확정된다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr