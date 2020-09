‘보성몰’ 추석맞이 다양한 할인이벤트…오는 29일까지 진행

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 민족 대명절인 추석을 앞두고 1일부터 29일까지 온라인 직거래장터 ‘보성몰’ 특별 할인행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 할인행사는 ‘보성몰’을 통해 농특산물을 구입하는 모든 고객을 대상으로 행사 기간 중 전 품목 10% 이상 할인, 신규회원 5000원 포인트 적립, 상품 후기 작성 시 1000원 포인트 적립제공 등의 다양한 혜택을 제공한다. 10만 원 이상 구매 시에는 천연염색 마스크 1인 1매를 증정한다.

‘보성몰’에는 103개 업체, 700여 개 품목이 등록돼 있으며, 12년 연속 고품질 브랜드 쌀로 선정된 ‘녹차미인 보성쌀’을 비롯해 청정자연에서 키운 녹차, 유기농 배, 벌교 꼬막 등을 구매할 수 있다. 명절 선물에 알맞은 풍성한 선물세트 45종도 갖춰져 있다.

군 관계자는 “녹차는 바이러스 예방효과가 있어 환절기 건강에 도움이 되기 때문에 이번 추석 명절 선물로 적극 추천하는 상품”이라고 말했다.

하버드의대 연구결과에 따르면 녹차를 3개월 이상 지속해서 섭취했을 때 호흡기계 질병과 독감이 30% 이상 감소하는 것으로 알려져 있다.

군은 코로나19 장기화에 따라 앞으로 비접촉 온라인 직거래장터인 ‘보성몰’ 운영을 활성화하고, 보성 농특산물 판매망을 확대해 나갈 계획이다.

