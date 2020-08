[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 탑엔지니어링 = '절단 방법 및 기판 절단 장치' 관련 국내 특허 취득.

◆ 마이더스AI = 21억1000만원 규모의 파생상품 금융부채(제6회차, 제7회차, 제10회차, 제11회차 전환사채) 평가손실 발생. 이는 자기자본 대비 10.82%에 해당.

◆원익IPS= 세메스의 디스플레이 사업부 중 노광(Photo) 및 세정(Wet) 사업 영업 양수와 관련해 구속력 있는 양해각서(MOU) 체결.

◆ 천랩 = 운영자금 조달을 위해 300억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행 결정.

◆ 와이즈버즈 = 효율적 업무환경 구축을 위한 사옥 신축을 위해 67억5000만원 규모의 신규 시설 투자.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr