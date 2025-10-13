탑엔지니어링 "방산 자율 제조 시스템 사업…컨소시엄 참여"

검사 공정 장비 전문 기업인 탑엔지니어링 탑엔지니어링 065130 | 코스닥 증권정보 현재가 3,445 전일대비 55 등락률 +1.62% 거래량 90,550 전일가 3,390 2025.10.13 10:10 기준 관련기사 '15회 디스플레이의 날'…김원남 탑엔지니어링 회장, 은탑산업훈장[특징주]탑엔지니어링, 유리기판 레이저 커팅기술 개발 공정 단축…레이저앱스 지분 부각↑탑엔지니어링, 권오준 대표 신규 선임 전 종목 시세 보기 close 은 '첨단 방어무기체계용 통신 및 레이더 모듈의 유연 생산을 위한 AI 자율 제조 시스템 개발' 컨소시엄에 주관 연구·개발(R&D) 기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

한화시스템이 수요기업으로 참여한 이 프로젝트는 첨단 방어무기체계 사업에서 핵심 부품 생산 자동화를 위한 대규모 R&D 컨소시엄이다. 총 사업비는 112억원, 사업 기간은 2029년 12월까지다.

현재 제조공정에서 다품종, 수작업 생산으로 인력 의존도가 높고 수요에 대한 신속 대응에 어려움이 있다. 이번 컨소시엄은 방어무기 통신부품 유연생산 AI 팩토리 플랫폼을 개발해 ▲생산성 20% 향상 ▲공정불량률 0.5% 이하 달성 ▲공정 리드타임 60% 감소를 목표로 하고 있다.

산업통상자원부가 지원하고 주관연구개발기관인 탑엔지니어링 외 유일로보틱스, 원프레딕트, 애자일소프트웨어, 구미전자정보기술원, 경운대학교 산학협력단 등이 참여해 ▲복합 센싱 기술을 활용한 제조공정 데이터 수집 및 분석 AI 모델 ▲AI 생산공정 최적 제어 기반 생산 자율화 기술 ▲AI 비전 알고리즘 기반 품질 관리 기술 ▲툴 체인지 로봇 기반 조립·검사 및 다품종 유연 생산 기술 ▲제조설비 및 환경 데이터 기반 설비 이상 탐지·결함·고장 예측 기술 등 AI 기술을 개발하게 된다.

탑엔지니어링은 AI 자율 제조를 위한 시스템 제작 총괄을 맡아 1단계 자율제조 시스템 단위 공정 장비 개발 및 연계 시스템 설계, 2단계 자율제조 시스템 구축 및 실증 평가를 진행한다.

탑엔지니어링 관계자는 "AI와 로봇 기술을 융합한 차세대 제조 시스템 상용화를 통해 국내 방위산업의 제조 자동화 수준을 향상시키고 향후 민간 제조업 분야로의 기술 확산도 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



