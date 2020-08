[아시아경제 문제원 기자] 부산 부산진구와 경북 영천시가 미분양관리지역에서 제외됐다.

주택도시보증공사(HUG)는 제48차 미분양관리지역으로 수도권 1곳과 지방 12곳 등 총 13개 지역을 선정했다고 31일 밝혔다.

7월말 기준으로 미분양관리지역의 미분양 주택은 총 1만4046가구다. 전국 미분양 주택 총 2만8883가구의 약 49%를 차지하고 있다.

수도권에서는 경기 안성시(조정대상지역 제외) 1곳이다. 지방은 ▲강원 속초시·고성군 ▲충남 당진시·서산시 ▲전남 영암군 ▲경북 김천시·경주시 ▲경남 양산시·통영시·거제시·창원시 ▲제주 서귀포시 등 12곳이다.

미분양 관리지역에서 주택을 공급할 목적으로 사업부지를 매입하고자 하는 경우 분양보증 예비심사를 거쳐야 한다. 이미 토지를 매입한 경우에도 분양보증을 발급 받으려는 사업자는 사전심사를 거쳐야 하므로 각별히 유의할 필요가 있다.

