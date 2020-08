한국타이어 티스테이션닷컴 '스마트픽업' 1천원 이벤트 연장

[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)의 서비스 플랫폼 티스테이션닷컴 비대면 안심 '스마트픽업' 1000원 이벤트를 다음달 말까지 1개월 더 연장해 진행한다고 31일 밝혔다.

스마트픽업 서비스는 고객이 원하는 시간, 지정한 장소로 전문 드라이버가 방문해 직접 차를 수령하고 타이어 교체 작업 후 되돌려주는 서비스다.

이벤트 기간인 9월 30일까지 티스테이션닷컴을 통해 제주 지역을 제외한 전국에서 한국타이어의 승용차 또는 SUV용 타이어를 4개 구매하면 스마트픽업 서비스를 1000원에 이용할 수 있다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황으로 인해 비대면 안심 서비스를 선호하는 고객들에게 편안하고 안심할 수 있는 환경에서 타이어 교체 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

스마트픽업 서비스에 대한 보다 자세한 내용은 티스테이션 고객센터 또는 티스테이션닷컴을 통해 확인할 수 있다.

