서울시, 6일까지 '1000만 시민 멈춤 주간'…"일상포기 각오 부탁"

서정협 서울시장 권한대행 30일 온라인 브리핑 열어

[아시아경제 금보령 기자] 서울시가 오는 한 주를 '1000만 시민 멈춤 주간'으로 정했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 최근 수도권에서 급증한 데 따른 것이다.

서정협 서울시장 권한대행은 30일 온라인 브리핑에서 "오는 6일까지를 '1000만 시민 멈춤 주간'으로 하겠다"고 밝혔다.

서 권한대행은 "시민 여러분, 지금은 고통 분담의 시간"이라며 "당장 오늘부터 일주일은 일상을 포기한다는 각오로 생활방역에 철저히 기해주기를 부탁한다"고 강조했다.

영업을 멈춰야 하는 자영업자들과 소상공인들에게 서 권한대행은 "일주일은 분명 기나긴 고난의 시간이 될 것"이라며 안타까움을 표했지만 "동참을 간곡히 요청한다"고 말했다.

이어 그는 "지금 고통을 감내하고라도 확산세를 꺾지 못하면 우리 경제가 기약 없이 멈추는 최악의 상황이 올 수 있다"며 "조금만 더 인내하고 방역 조치에 적극 참여해주길 간곡하게 당부한다"고 덧붙였다.

한편 중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시를 기준으로 코로나19 신규 확진자가 299명 늘어 누적 1만9699명이라고 발표했다. 지역별로 봤을 때 서울 114명, 경기 77명, 인천 12명 등 203명이 수도권에서 확진 판정을 받았다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr