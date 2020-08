속보[아시아경제 김수완 기자] 서울시는 전날부터 이날 0시까지 24시간 동안 서울에서 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 116명 추가로 파악됐다고 밝혔다. 현재까지 서울 발생 코로나19 확진자 누계는 3천773명을 기록 중이다.

또한 전날 추가로 파악된 서울시의 코로나19 사망자는 2명이었다. 이로써 30일 0시 기준 서울 발생 코로나19 확진자 중 총 22명이 사망했으며, 1천888명은 완치 판정을 받고 퇴원했고 나머지 1천863명은 격리 중이다.

