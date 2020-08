[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 28일 오후 2시 양천구청 열린참여실(5층)에서 중소기업 및 소상공인 지원을 위한 서울신용보증재단 특별보증 지원 협약 기념사진을 촬영했다.

양천구는 코로나19로 경기침체를 겪는 중소기업과 소상공인을 돕기 위해 서울신용보증재단과 ‘특별신용보증에 관한 협약’을 체결했다.

이번 협약으로 담보력이 부족해 융자 신청에 어려움을 겪는 소상공인도 긴급 자금 대출을 받을 수 있게 될 예정이다.

