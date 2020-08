전남 완도군, 확진자와 접촉한 55명 전원 ‘음성’ 판정

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 지난 27일 완도군에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자(전남 119∼120번)와 접촉한 군민 전원이 ‘음성’ 판정을 받았다.

29일 완도군에 따르면 지난 21일부터 26일까지 전남 119∼120번 확진자와 동선이 겹치는 등 직·간접적으로 연관된 55명에 대해 검체 검사한 결과 전원 ‘음성’으로 확인됐다.

전남 119∼120번 80대 부부 확진자는 지난 17일 병원 진료 차 서울에 거주하는 딸의 집을 방문한 후 감염된 것으로 파악됐다.

지난 19일 딸의 지인 두 명을 만나 두 시간가량 이야기를 나눴는데, 딸의 지인 중 한 명이 지난 26일 코로나19 확진 판정을 받으면서 80대 부부도 감염된 것으로 추정된다.

완도군 재난안전대책본부에서는 전 군민을 대상으로 확진자 발생에 대한 문자를 발송하고, 홈페이지에 이동 경로를 게시하고 있다.

신우철 완도군수는 “마스크 착용과 손 씻기를 생활화하고, 다중이용시설 방문과 모임 자제, 확진자가 급증하고 있는 다른 지역 방문 자제, 종교 활동은 비대면 방식으로 대체해줄 것”을 호소했다.

한편, 완도군은 29일부터 내달 6일까지 9일간 청산도와 노화, 보길, 소안도를 찾는 관광객 방문을 통제하는 행정명령을 발동했다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr