늙어가는 대한민국…4세 이하 인구 사상 최저

28일 통계청 '2019년 인구주택총조사'

[아시아경제 장세희 기자]지난해 우리나라 내국인 가운데 4세 이하 인구가 사상 최저 수준을 기록했다. 반면 65세 이상 고령자 비율은 4.8%나 증가했다. 전체 가구 중 절반 이상이 1인 또는 2인 가구인 것으로 나타났다.

통계청은 28일 이런 내용의 '2019년 인구주택총조사' 를 발표했다. 지난해 0~4세 인구는 2018년 대비 6.4% 감소한 184만2000명을 기록했다. 관련 통계를 집계한 1949년 이래 처음이다.

2017년(207만 6000명)만 해도 200만명대를 유지했으나, 2018년 196만8000명으로 뚝 떨어졌다. 반면 65세 이상 고령 인구는 739만명에서 775만명으로 증가했으며, 전체 인구의 15%를 넘어선 것으로 나타났다.

통계청 관계자는 "4세 이하 인구는 계속해서 감소하는 추세에 있다"며 "1949년 통계 집계 이후 최저를 기록했다"고 말했다.

한편 지난해 11월 기준 전국 가구 수는 2089만 가구로 1년 전보다 1.9% 늘었다. 일반 가구의 평균 가구원 수는 2.39명이며, 가장 많은 가구 유형은 1인 가구로 전체의 30.2%를 차지했다. 2인 가구는 27.8%, 3인 가구 20.7%, 4인 가구 16.2%, 5인 이상 가구는 5.0%로 나타났다. 1, 2인 가구가 58.1%로 전체의 절반을 넘었다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr