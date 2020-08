코로나19 신규확진 371명, 다시 400명대 아래로…전국 확산세 여전(상보)

[아시아경제 조슬기나 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전국 곳곳으로 확산하며 28일 신규 확진자 수가 371명을 기록했다. 하루 만에 다시 400명대 아래로 떨어졌지만 수도권 집단감염이 본격화된 지난 14일 이후 15일 연속 세자릿수를 이어갔다. 이 기간 발생한 신규 확진자는 총 4307명에 이른다. '사회적 거리두기 3단계 격상' 카드를 만지작거리던 정부는 '2단계'를 일주일 연장, 상황을 더 지켜보기로 했다.

질병관리본부 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 국내 발생 신규 확진자는 359명, 해외유입 사례는 12명이 확인됐다고 밝혔다. 총 누적 확진자수는 1만9077명(해외유입 2782명)으로 집계됐다. 일일 신규 확진자는 전날 400명을 넘어섰다가 다소 줄어들었다.

다만 서울 성북구 사랑제일교회와 광복절 광화문 집회 등을 중심으로 연일 확진자가 속출하고 비수도권에서도 새로운 집단감염 사례가 확인되며 '전국적 대유행' 우려는 여전하다.

수도권발 집단감염이 본격적으로 시작된 지난 14일부터 일별 신규 확진자 수는 103명→166명→279명→197명→246명→297명→288명→324명→332명→397명→266명→280명→320명→441명→371명 등이다. 이 기간 발생한 신규 확진자는 총 4307명이다.

신규 확진자의 감염 경로를 보면 해외유입 12명을 제외한 359명이 지역에서 발생했다.

이날은 17개 시도에서 모두 신규 확진자가 확인됐다. 지역별로는 서울 146명-경기 113명-인천 27명으로 신규 확진자가 수도권에 집중됐다. 이어 광주 17명, 전남 12명, 충남 9명 , 대구 8명, 부산 8명, 충북 5명 등이다. 대전과 강원은 각 3명, 경남ㆍ제주ㆍ세종ㆍ전북은 각 2명, 울산은 1명을 발생했다.

특히 수도권의 누적 확진자는 7200명으로, 국내에서 코로나19 사태가 발생한 이후 처음으로 대구를 넘어섰다. 서울 3532명, 경기 2997명, 인천 671명 등이다. 이는 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 대구교회 집단감염 여파로 확진자가 대거 발생한 대구(누적 7천7명)보다 193명 많다.

주요 감염 사례를 보면 전날 정오 기준으로 서울 사랑제일교회와 관련해 모두 합쳐 959명이 확진됐다. 이 교회 집단감염은 의료기관과 어린이집 등 23곳으로 이미전파된 상태다. 지난 15일 서울 광화문 등지에서 열린 대규모 집회의 경우 전국 13개 시도에서 총 273명이 확진됐다. 집회 참가자가 예배에 참석한 광주 성림침례교회에서는 지금까지 총 31명이 양성 판정을 받았다.

이날 해외유입 확진자는 12명으로, 이 가운데 8명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 4명은 경남(2명), 서울ㆍ경기(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

정부는 이달 30일로 종료되는 수도권 사회적 거리두기 2단계 조치를 1주일 동안 유지하기로 했다. 사회적 거리두기 3단계 격상 요구가 많지만 경제적 충격이 상당하다는 점을 고려해 상황을 주시하겠다는 뜻으로 해석된다. 대신 음식점이나 카페 등의 방역조치를 기존의 2단계보다 강화하는 방안을 검토하기로 했다.

이날 신규 확진자 수가 400명대 아래로 내려간 것은 태풍 등의 요인으로 전날 코로나19 진단 검사가 다소 줄어든 데 따른 영향도 있는 것으로 보인다.

완치 판정을 받고 격리해제된 환자는 1만4551명으로 전날보다 90명 늘었다. 현재 4210명이 격리 중이다. 위ㆍ중증 환자는 58명이다. 사망자는 3명 늘어 누적 316명이 됐다.

방역당국은 매일 오전 10시께 당일 0시를 기준으로 한 국내 코로나19 일별 환자통계를 발표해왔다. 이날부터 발표 시간은 9시30분으로 앞당겨졌다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr