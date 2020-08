[아시아경제 온라인이슈팀] 킴 카다시안이 몸매를 과시했다.

28일(한국시간) 할리우드 배우 킴 카다시안은 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 킴 카다시안은 몸매가 그대로 드러나는 스킨색 비키니 탑을 입고 포즈를 취하고 있다.

한편 킴 카다시안은 카니예 웨스트와 지난 2014년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 아들과 딸을 두고 있으며, 대리모를 통해 셋째 딸과 넷째 아들을 얻었다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr