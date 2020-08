"줄안서고 계산, 알렉사에게 위치 확인" 아마존, 첫 신선식품매장 '프레시' 오픈

[아시아경제 조슬기나 기자] 아마존이 미국 로스앤젤레스(L.A)에 첫 신선식품매장을 오픈하며 식료품 사업을 확장한다.

경제매체 CNBC에 따르면 아마존은 LA 우드랜드힐스 인근에 신선식품매장 '아마존 프레시' 1호점을 개장한다고 27일(현지시간) 발표했다.

아마존 프레시는 매장 내 쇼핑과 온라인 쇼핑을 통합해 홀푸드 보다 저렴한 가격에 상품을 제공하는 것이 특징이다. 현장 판매 대상은 이번 주 우드랜드힐스 지역 주민들을 시작으로 이달 말에는 더 광범위한 대중으로 확대된다. 3만5000평방미터 규모의 매장에는 마트에서 주로 판매되는 코카콜라, 켈로그 시리얼부터 유기농 중심의 홀푸드 자체 브랜드, 해피벨리 스낵을 비롯한 아마존 자체 브랜드가 함께 입고될 예정이다.

2017년 137억달러에 홀푸드를 인수한 아마존은 프레시 스토어를 통해 미 식료품 사업의 새 영역을 개척하는 한편, 전자상거래를 벗어나 크로거, 앨버슨 등과 같은 체인점과 직접 경쟁에 돌입한다는 목표다.

특히 아마존 프레시 1호점은 고객들이 줄 서지 않고도 체크아웃이 가능하고, 음성인식 에코쇼 스마트 디스플레이를 갖춘 키오스크도 곳곳에 설치됐다. 고객들은 아마존 알렉사 음성인식 비서에게 자신이 구입하려는 물품이 매장 내 어디 위치해있는지, 이들 제품으로 어떤 요리를 만들 수 있는 지 등에 대한 도움을 받을 수 있다.

또한 아마존닷컴, 온라인 등으로 주문한 식료품을 픽업하고 택배로 무료 반품할 수 있는 전용 공간도 마련됐다. CNBC는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 유통업계의 붕괴가 가속화한 상황에서 아마존이 오프라인 매장의 발판을 확장시키고 있다"며 "코로나19 팬데믹이 아마존의 신선 식료품점에 대한 자체 계획마저 바꿨다"고 보도했다.

현재 아마존은 캘리포니아 어빈, 노스리지, 시카고 네이퍼빌 인근에 3개의 프레시 매장을 운영 중이나, 이들 매장은 온라인 주문만 가능하다. 이들 매장의 공개 시점은 발표되지 않았다.

