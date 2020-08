文대통령, '방역 교회 인증제' 사실상 거부

교회측 "방역 잘하는 교회는 예배 허용" 제안

문재인 대통령은 한국교회 지도자들이 감염병 재확산 국면에서 27일 제안한 '방역 교회 인증제(가칭)"에 대해 " 교회 인증제를 도입하는 것은 현실적으로 참으로 힘든 일"이라면서 사실상 거부 의사를 밝혔다. 다만 교회측이 제안한 '정부-교회 협의체'에 대해서는 "아주 좋은 방안"이라고 평가했다.

27일 오전 청와대에서 열린 대통령-한국 교회 지도자 초청 간담회에서 교회측 대표자로 나선 김태영 한국교회총연합 공동대표회장은 문 대통령에게 방역을 잘하는 교회를 분별해 예배를 허용하는 형태의 교회 인증제를 제안했다. 그는 종교의 자유는 목숨과도 바꿀 수 없는 가치라며 정부의 방역에 적극 협조할 것이라고 하면서도 "교회의 본질인 예배를 지키는 일도 포기할 수 없다"고 했다.

교회의 강력한 의지에도 문 대통령은 방역에는 예외가 있을 수 없다는 입장을 분명히 했다.

문 대통령은 "예배가 기독교계에 얼마나 중요한지, 거의 핵심이고 생명 같은 것이라는 점을 안다"면서도 "그러나 코로나 확진자의 상당수가 교회에서 발생하고 있는 게 현실"이라고 했다.

문 대통령은 "신앙을 표현하는 행위, 예배하는 행위는 최대한 국가가 보호해야 한다"면서도 "불가피한 경우에는 규제할 수 있도록 감염병예방법상 제도화되어 있고, 그런 객관적 상황만큼은 교회 지도자분들께서 인정하셔야 한다"고 강조했다.

'교회 인증제'를 도입하고 인증을 받은 교회만이라도 예배를 허용해달라는 교계의 요청을 받아들이기는 어렵다는 입장을 밝힌 것이다.

문 대통령은 대한민국에 교회 수가 6만여 개이고, 교회마다 예배 방식이 다 다르다는 점을 지적하면서 "옥석을 가리지 않고 일률적으로 조치 내리는 부분에 대한 안타까움은 이해하지만, 그 부분은 받아들여 달라"고 말했다.

문 대통령은 현 상황이 "최고의 고비"라고 진단하면서 "고비를 막지 못해 사회적 거리두기 3단계로 가면 아마도 교회뿐만 아니라 대한민국 전체가 거의 멈추다시피 해야 한다"고 우려했다.

이어 "국민의 삶이 무너지는 피해는 이루 말할 수 없을 것"이라며 "가장 좋은 방법은 지금 선에서 확산을 멈추고, 빠른 시일 안에 안정시켜서 우리 모두의 활동을 정상으로 되돌리는 것이 최선"이라고 했다. 그러면서 "정해진 기간까지만은 꼭 좀 협력해달라"고 거듭 당부했다.

대신 문 대통령은 정부와 교회가 머리를 맞대고 방역 감염병 뉴노멀 시대를 대비·대응하자는 제안에는 적극 공감했다.

문 대통령은 "정부와 교회 간에 좀 더 긴밀한 협의가 있으면 좋겠다"면서 김 회장이 제안한 협의체를 만드는 것에 대해 "아주 좋은 방안"이라고 화답했다. 문 대통령은 "기독교만이 아니라 여러 종교들도 함께할 수 있다고 생각한다"면서 "그 부분은 꼭 좀 반영이 되도록 해 주시면 좋겠다"고 아이디어를 제안하기도 했다.

한편 이날 김 회장은 '교회 방역 인증제도'를 제시하며 "기독교연합·중대본·지자체가 협의기구 만들고, 방역 잘하는 교회는 차별을 두어 방역인증마크 주는 제도를 고민해볼 수 있다"고 했다. 그는 "인증 받은 교회는 방역 수치에 따라 현장 예배를 드리고, 특정 수치를 넘어서 확산 국면이 되면 분명한 책임을 묻고 제지하는 방식 등이 있을 것"이라고 설명했다.

김 대표는 집회 인원을 교회당 좌석 수에 따라 유연성 있게 적용하는 방안도 제안했다. 그는 "교회당의 단위 면적에 따라 일정한 숫자가 거리두기와 마스크 착용을 하면 안전하다고 본다"며 "교회들도 40명, 50명 모이는 소규모 교회이면 한 번에 예배를 드리려고 하지 말고, 한 번 드릴 것 두 번 드리고, 두 번 드릴 것 세 번 드리면 거리두기도 더 확실해진다"고 설명했다.

