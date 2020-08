[속보]"12명 중 11명이 가족·친인척 접촉 확진자"…부천서 무더기 발생

속보[아시아경제 김가연 기자]경기도 부천시는 가족·친척 확진자와 접촉한 주민 등 12명이 관내에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 27일 밝혔다.

A(60대)씨와 딸(40대) 부부, 손녀(10대) 등 일가족 4명은 중동과 약대동 거주자들로 친척인 부천 221번, 226번, 227번 확진자와 친척 모임에서 접촉한 것으로 파악됐다.

B(40대)씨 부부는 인천 계양구 주민으로 B씨 모친인 부천 223번 확진자와 만났다가 접촉한 것으로 조사됐다. 이 부부는 증상은 없었지만, 접촉자로 분류돼 검체 검사를 받았으며 이날 확진 판정을 받았다.

C(30대)씨 부부와 자녀 2명(10대 미만) 등 일가족 4명은 김포 운양동 주민으로 C씨의 모친인 부천 225번 확진자와 접촉한 것으로 파악됐다. C씨 부부는 전날 두통과 후각 소실 등 증상을 보여 검체 검사를 받고 이날 확진 판정을 받았다.

자녀 2명은 무증상으로 검사를 받은 뒤 확진됐으며 김포 사우동 한 어린이집에 등원했던 것으로 파악됐다.

소사본동 주민 D(60대)씨는 서울 종로구 확진자인 딸과 만난 뒤 지난 24일 인후통 증상을 보여 검체 검사를 받고 이날 확진됐으며, 여월동 주민 E(60대)씨는 부천 225번 확진자의 직장동료로 직장에서 접촉해 감염된 것으로 추정된다.

이날 확진된 12명 중 11명은 가족 또는 친척 확진자와 접촉해 감염된 것으로 추정되며 나머지 1명만 직장 내 감염으로 추정된다고 방역당국은 설명했다.

부천지역 누적 코로나19 확진자는 이날 오후 5시 기준 241명으로 늘었다.

